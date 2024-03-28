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В РФ рекордно выросли сроки автокредитов

Сроки автокредитов в России продолжают расти — банки увеличивают долю «длинных» займов на 7 лет и более в погоне за дополнительными процентными платежами, средний срок автокредита в феврале 2024 года достиг рекордных 5,47 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В РФ рекордно выросли сроки автокредитов
© globallookpress.com

Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, за последний год показатель вырос на 9,6% с 4,99 года. Количество и доля «длинных» автозаймов в портфелях банков при этом увеличивались.

Удлинение сроков кредитования выгодно для самих банков, поскольку приносит больше процентного дохода. Однако это может быть полезно и для заемщиков, ежемесячные платежи которых снижаются за счет растянутых на более длительный период выплат.

В ВТБ подтверждают рост популярности максимальных 7-летних автокредитов. По итогам начала 2024 года почти каждый второй заем на машину в этом банке оформлялся на предельный срок — доля таких кредитов подскочила почти на 9 п.п. по сравнению с 2023 годом.

В Росбанке также фиксируют повышенный спрос на «длинные» автозаймы из-за экономической ситуации. За январь-февраль 2024 года на 7-летние кредиты пришлось 54,7% выдач в сегменте новых авто, а на 8-летние — 11,5%. Для сравнения, в 2023 году эти доли составляли 38,3% и 8,6% соответственно.

Особенно сильно в сегменте машин с пробегом вырос спрос на максимальные 8-летние кредиты, что связано со стремлением заемщиков снизить ежемесячную нагрузку на фоне высоких цен на автомобили, отмечают в Росбанке.

Увеличение срока позволяет существенно сократить размер регулярного платежа, однако приводит к значительной переплате за счет начисления процентов в течение длительного времени. Аналитики предупреждают, что такие «растянутые» кредиты несут дополнительные риски для заемщиков.

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