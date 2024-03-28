В РФ рекордно выросли сроки автокредитов

Сроки автокредитов в России продолжают расти — банки увеличивают долю «длинных» займов на 7 лет и более в погоне за дополнительными процентными платежами, средний срок автокредита в феврале 2024 года достиг рекордных 5,47 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, за последний год показатель вырос на 9,6% с 4,99 года. Количество и доля «длинных» автозаймов в портфелях банков при этом увеличивались.

Удлинение сроков кредитования выгодно для самих банков, поскольку приносит больше процентного дохода. Однако это может быть полезно и для заемщиков, ежемесячные платежи которых снижаются за счет растянутых на более длительный период выплат.

В ВТБ подтверждают рост популярности максимальных 7-летних автокредитов. По итогам начала 2024 года почти каждый второй заем на машину в этом банке оформлялся на предельный срок — доля таких кредитов подскочила почти на 9 п.п. по сравнению с 2023 годом.

В Росбанке также фиксируют повышенный спрос на «длинные» автозаймы из-за экономической ситуации. За январь-февраль 2024 года на 7-летние кредиты пришлось 54,7% выдач в сегменте новых авто, а на 8-летние — 11,5%. Для сравнения, в 2023 году эти доли составляли 38,3% и 8,6% соответственно.

Особенно сильно в сегменте машин с пробегом вырос спрос на максимальные 8-летние кредиты, что связано со стремлением заемщиков снизить ежемесячную нагрузку на фоне высоких цен на автомобили, отмечают в Росбанке.

Увеличение срока позволяет существенно сократить размер регулярного платежа, однако приводит к значительной переплате за счет начисления процентов в течение длительного времени. Аналитики предупреждают, что такие «растянутые» кредиты несут дополнительные риски для заемщиков.