Новый кроссовер Fiat Multipla поборется за покупателей с Dacia Duster

Ожидается, что семиместный SUV итальянской марки появится в 2025 году и займёт место отправляемого в отставку Fiat Tipo. Его производство, вероятно, наладят в Турции.

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Бренд Fiat, принадлежащий автогиганту Stellantis, сейчас занимается изменением модельного ряда. Ожидается, что в скором будущем Tipo (в зависимости от рынка представлен в кузовах седан, хэтчбек, кросс-хэтчбек, универсал и кросс-универсал) станет частью истории итальянской марки, а ему на смену придёт вместительный кроссовер со знакомым многим названием – Multipla.

Шестиместный компактвэн Fiat Multipla многие помнят из-за его весьма неоднозначного дизайна, а также двух рядов сидений (по три места для седоков в каждом). Этот автомобиль выпускался с 1998 по 2010 годы, а китайский аналог под брендом Zotye продержался на конвейере до 2013-го. Слухи о том, что Multipla может вернуться в линейку Fiat в качестве кроссовера, появились ещё в конце 2022 года.

Пока что официальных данных о том, каким может оказаться новый SUV под названием Fiat Multipla, нет. Свой вариант потенциальной внешности такого автомобиля подготовил дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, экстерьер новинки могут оформить в стиле новой Panda, патентные изображения которой были опубликованы в начале прошлого месяца.

Ожидается, что новинка получит традиционный кузов, рейлинги на чёрной крыше, аналогичного цвета стойки (что создаёт эффект «парящего» верха), а также в тон им корпуса традиционных наружных зеркал и обычные дверные ручки. Модель получила обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, а также практически гладкий капот – с парой лаконичных выштамповок по бокам.

Передняя часть кроссовера изображена со сплошной заглушкой на месте решётки радиатора, по центру которой расположен логотип в виде названия бренда. Головная оптика оформлена таким же образом, как у новой Panda: фары подчёркнуты по нижнему краю и соединены между собой светодиодной полосой, которая исполняет роль ходовых огней. Ниже находятся противотуманки с окантовкой. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник шестиугольной формы с рисунком в виде сетки.

Об интерьере информации пока тоже нет. Ожидается, что кроссовер будет рассчитан на семерых седоков, посадочная формула – 2+3+2. Вероятно, салон будет унифицирован с новой Panda, которая сейчас готовится к презентации (модель дебютирует в июле 2024-го). Предполагается, что в основу нового SUV Fiat Multipla ляжет «тележка» CMP (Common Modular Platform) из портфеля Stellantis; на ней базируется, в частности, дебютировавший в 2022-м кросс-седан Citroën C4 X.

На рендере, вероятно, изображена полностью электрическая версия новинки. Ожидается, что её максимальный запас хода без подзарядки составит примерно 400 км. Однако у модели, скорее всего, будут модификации с ДВС и с гибридными силовыми установками. Подробности появятся позже. На европейском рынке новому Fiat Multipla в конкуренты прочат Dacia Duster, который дебютировал в конце прошлой осени.