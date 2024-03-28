Первый сервис электротакси появился в Калининграде

Свеженькие электрокары "Амберавто А5", спущенные с конвейера калининградского завода, поставили в региональный таксопарк. Пока речь идет лишь о пяти автомобилях, однако уже к середине апреля их количество возрастет до 50 штук.

© Российская Газета

Проект по созданию первого в регионе сервиса электротакси реализует один из крупнейших пассажирских перевозчиков. Парк компании насчитывает свыше 300 автомобилей. Услуги такси реализуются через крупных агрегаторов - таких как, например, "Яндекс".

А вот система каршеринга работает на базе калининградского бренда. Электрокары уже колесят по улицам областного центра.

"Мы изучили опыт коллег из Нижнего Новгорода, где появились первые электротакси. Цифры оказались оптимистичными. Поэтому дождались выпуска калининградского электрокара и начали реализацию проекта на территории Калининградской области, - рассказал руководитель компании по прокату автомобилей Александр Навагин. - Если все пойдет хорошо, то больше половины автопарка заменим на электромобили".

По словам предпринимателя, водителям дополнительное обучение не потребовалось, ведь управлять электрокаром не сложнее, чем бензиновым или дизельным авто. Главное - привыкнуть к особенностям зарядки. Последней хватает на 300-350 километров пробега. Этого достаточно, чтобы съездить из Калининграда в город Советск на границе с Литвой и вернуться обратно. Здесь сильно выручают компактная территория российского эксклава и морской климат: суровой зимы с затяжными морозами и обильными снегопадами в Калининградской области не видели давно, поэтому переживать за сохранность заряда батареи не стоит.

По мнению самих водителей такси, зарядок пока маловато, но если привыкнуть к их расположению и все делать своевременно, то проблем не возникнет.

"Если мне не изменяет память, то их сейчас около 20 штук на всю область. Только в прошлом году зарядки появились на дальних точках маршрутов - в Гусеве, Советске и на Куршской косе, - отметил таксист Александр, который пересел на "Амберавто А5". - Поначалу это, конечно, пугало, поскольку ты не знаешь, что может случиться в дороге, а привычную канистру с топливом в багажнике не повозишь. Но если все делать грамотно, то начинаешь видеть плюсы. Главный - это, конечно, экономия. Полный "бак" электрокара обходится в 900 рублей. На эти деньги вы даже "двадцатку" 95-го бензина не зальете. Единственное - для полной зарядки понадобится минимум 40 минут. Это нужно учитывать, когда берешься за заказы".

В правительстве Калининградской области заявили, что проблему с нехваткой станций будут решать. К концу года дополнительно установят еще 22 зарядки. Основные точки появятся у торговых центров и многоквартирных домов.

Пока чиновники решают вопросы инфраструктуры, жители и гости активно интересуются новыми электромобилями. "Честно, для меня не принципиально, на какой машине ехать. Но в случае с калининградским электрокаром привлекает внешний вид. Было удобно, я осталась довольна и, признаюсь честно, даже чаевые оставила водителю после того, как узнала, что меня везут на электрокаре. Волей-неволей задумалась об экологии", - поделилась москвичка Оксана Петрачкова, которая приехала в отпуск в Калининградскую область.

Пока электрокары будут работать с аэропортом Храброво и сервисом "Яндекс такси". В последнем, к слову, уже в ближайшее время должна появиться специальная функция заказа электрического такси. Тарифы будут такими же, как для бензиновых и дизельных авто. В планах калининградских перевозчиков - развитие электрокаршеринга для местных жителей и туристов. Арендовать "Амберавто А5" уже можно на сайте компании. Обойдется это удовольствие в пять тысяч рублей за сутки.

Гарантийное обслуживание берет на себя завод-производитель, а сервисное - дилерская сеть. Проблем с комплектующими, которых в десятки раз меньше, чем в бензиновой машине, не возникнет. Прямые контракты с поставщиками уже заключены.