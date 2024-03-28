Состоялся дебют обновленного пикапа Hyundai Santa Cruz

Обновлённая версия пикапа Hyundai Santa Cruz дебютировала на автосалоне в Нью-Йорке. Модель прошла через рестайлинг и пересмотр комплектаций.

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Пикап получил обновлённую "лицевую" часть, выполненную по мотивам Tucson, что неудивительно - кроссовер лежит в основе Santa Cruz. В комплектации XRT автомобиль обзавёлся чёрной решёткой радиатора с буксирными проушинами, 18-дюймовыми колёсными дисками и шинами 245/60R. Заявлены увеличенные углы въезда и съезда по сравнению со стандартной версией.

Цветовая палитра эмалей для кузова пополнилась двумя новыми вариантами: Rockwood Green и Canyon Red.

Дизайн кабины полностью повторяет Hyundai Tucson. Раздельные экраны приборной панели и мультимедиа заменены на панорамную консоль, состоящую из дисплеев диагональю 12,3 дюйма каждый. По центру расположена комбинированная панель регулировки аудио и климат-контроля. Для задних пассажиров сделали подлокотник с двумя подстаканниками.

Моторная гамма осталась прежней: атмосферник и турбо объёмом 2,5 литра мощностью 194 и 285 л.с. Оба агрегатируются 8-диапазонным "автоматом", который в ходе обновления получил другой гидротрансформатор, благодаря чему повысилась отзывчивость коробки, и масляный насос уменьшенных размеров для минимизации потерь на трение. Система полного привода предлагается с наддувным двигателем.

Цены на обновлённый Hyundai Santa Cruz пока не объявлены, предшественник можно купить за 27 тысяч долларов. Старт продаж намечен на лето.