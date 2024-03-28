В России изменятся требования для получения водительских прав

С 1 апреля в РФ нужно будет предоставить СНИЛС для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительство России.

Как уточняется в документе, для выдачи водительского удостоверения кандидат должен предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета. Исключением будут случаи, когда заявители — дипломаты или консулы иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, а также не граждане РФ без страхового номера индивидуального лицевого счета.

Если СНИЛС отсутствует, Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.

Также в постановлении уточняется, что кандидату в водители нужно будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык некоторых документов: паспорта или другой бумаги, удостоверяющей личность, а также письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.