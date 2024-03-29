Xiaomi может выпустить кроссовер до конца года

Китайский производитель смартфонов запустил продажи электроседана SU7, который разгоняется до «сотни» меньше чем за три секунды, проезжает до 800 километров без подзарядки и стоит вдвое дешевле Tesla Model S. По данным инсайдеров, на этом Xiaomi не остановится: вторая модель может увидеть свет до конца 2024 года, и это будет SUV — кроссовер или внедорожник.

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Первым автомобилем Xiaomi стал седан, что нетипично для других местных производителей. Большинство из них фокусируется на «приподнятых» моделях: линейки, к примеру, Nio, Xpeng и Li Auto в основном состоят из кроссоверов и внедорожников.

Однако Xiaomi верит в седаны. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь недавно заявил, что автомобили в первую очередь предназначены для вождения, и «четырехдверки» гарантируют лучшие впечатления для тех, кто за рулем.

Они также больше подходят для недолгих ежедневных поездок одиночек и маленьких семей, и за ними проще ухаживать. Кроме того, спрос в сегменте довольно большой, отметил Цзюнь, а предложения мало, так как «создать хороший чисто электрический седан очень сложно».

Электрокар SU7 произвел настоящий фурор на китайском рынке: за полчаса с момента старта продаж Xiaomi набрала 50 тысяч заказов. Седан в начальном исполнении оценили всего в 215 900 юаней, что в пересчете на рубли не достигает и трех миллионов. Tesla Model S, которую прочили в конкуренты, стоит намного дороже — от 700 тысяч. Уже в «базе» SU7 положены 299-сильный мотор и автопилот, а запас хода «по паспорту» достигает 700 километров.