Правительство не стало передвигать сроки ужесточения растаможки иномарок

Правительство все-таки перекрывает выгодный канал ввоза иномарок через Киргизию и Белоруссию с 1 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Отмечается, что накануне комиссия ЕАЭС выпустила пресс-релиз, в котором говорилось о переносе на 1 апреля 2025 года изменений в порядке заполнения «транзитной декларации на товары, а также применения структур и форматов отдельных таможенных документов».

Такая формулировка позволила многим предположить, что речь идет о переносе нововведений, которые должны вступить в силу с 1-го апреля 2024 года, — когда разницу в таможенных недоплатах и занижениях инвойса при растаможке через Белоруссию и Киргизию учтут при оформлении автомобиля в России. Ее просто начнут доначислять в утилизационный сбор с 1 апреля. Все это остается в силе.

В Минпромторге каналу заявили, что ничего не меняется.

«Поскольку по законам Российской Федерации одно постановление правительства отменяется только другим постановлением правительства, все остается в силе. С помощью пресс-релизов ЕАЭС ничего не отменяется», — говорится в ответе министерства каналу.

Ранее сообщалось, что на фоне введения новых правил таможенного оформления автомобилей, которые привозят в Россию из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), цены на машины вырастут почти на четверть.