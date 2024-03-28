Госзаказчики увеличили расходы на ремонт служебных автомобилей на 25%

Госзаказчики увеличили расходы на ремонт служебных автомобилей. Об этом "Российской газете" сообщили в Контур.Торги. Так, в 2023 году сумма торгов по ремонту транспортных средств в РФ выросла на 25% по сравнению с 2022 годом - с 24 до 30 млрд рублей.

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"Поставщикам стало сложнее и дороже возить запчасти. Курс доллара и затраты на логистику растут, из-за роста себестоимости деталей повышается и отпускная цена", - отметила эксперт проекта Контур.Торги Ксения Петрофанова.

Она уточнила, что в 2024 году Минпромторг нацелен на сокращение объемов параллельного импорта, чтобы поддержать официальных дистрибьюторов - то есть комплектующие могут стать еще дороже.

При этом количество таких торгов в РФ по увеличилось всего на 5% - с 19 тыс. до 20 тыс. процедур. То есть средняя цена тендера выросла с 1,51 млн руб в 2022 году до 1,78 млн руб в 2023 году.

Соглассно оценке аналитиков, среди крупных городов и регионов России Санкт-Петербург стал лидером по темпам роста затрат на ремонт автомобилей - там сумма торгов выросла почти в два раза. В 2023 году она составила 1,29 млрд руб - на 49% больше, чем в 2022 (653 млн). Количество торгов увеличилось всего на 33% - с 987 до 1 316 процедур.

Среди самых крупных закупок Санкт-Петербурга - два тендера от МВД на ремонт и обслуживание иномарок. Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России по Санкт-Петербургу в рамках гособоронзаказа заключил контракты на 58 и 59 млн рублей. По контрактам подрядчик должен обеспечить техобслуживание, ремонт, шиномонтаж, химчистку салонов, полировку кузовов и фар автомашин марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, Genesis, Tank, Toyota, Lexus и "Москвич", а также техобслуживание и ремонт мотоциклов BMW. Срок исполнения до конца 2025 года, добавили в Контур.Торги.

На втором месте в РФ - Новосибирская область, где сумма закупок в 2023 году выросла на 33%. На третьем месте с небольшим отрывом - Москва, где рост составил 29%.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, рост трат обусловлен в первую очередь дефицитом и ростом цен на запчасти.

"У нас все расходники, все запчасти подорожали. По разным позициям рост составил от 25 до 100%", - пояснил он.

Помимо этого, эксперт добавил, что растет стоимость самой работы, поскольку в автосервисах имеется дефицит кадров. Попросту не хватает мастеров и соответственно эти службы вынуждены повышать зарплату сотрудникам, чтобы как-то удержать людей.