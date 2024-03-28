Кросс-купе Citroen Basalt станет очередным доступным аналогом Renault Arkana

Новый паркетник предназначен для развивающихся рынков. Дизайн един для всех регионов, а вот техника будет разниться. В продажу пятидверка поступит во второй половине года.

Анонсированный пару дней назад купеобразный паркетник Citroen Basalt оказался концептом с «фамилией» Vision. Впрочем, пятидверку можно считать предсерийной – конвейерный кросс от нее сильно отличаться не будет. Кроме того, в Citroen уже объявили о том, что товарное «купе» сохранит имя Basalt. Напомним, этот паркетник станет третьей моделью проекта C-Cubed, задуманного специально для небогатых рынков: Базальт присоединится к хэтчбеку C3 и кроссоверу C3 Aircross (не путать с одноименными моделями для Европы). Производство кросс-купе наладят в Индии и Бразилии – там же выпускают остальные бюджетники.

Как и предполагалось, переднюю часть Citroen Basalt делит с соплатформенным Citroen C3 Aircross, разница лишь в декоре. Ну и еще для кросс-купе заявлена версия со светодиодными фарами. Корма, конечно, оригинальная: у купеобразного паркетника свои багажная дверь, фонари и бампер. По габаритам Базальт, вероятно, сопоставим с C3 Aircross. Длина последнего (в бразильской спецификации) составляет 4320 мм, колесная база – 2675 мм.

Интерьер еще не показали. Скорее всего, внутри Basalt тоже будет унифицирован с родственными хэтчем и «традиционным» SUV, то есть модель получит аналогичную переднюю панель с вертикальными дефлекторами обдува по бокам, такие же цифровую приборку и крупный планшет мультимедийной системы.

Техника будет разниться в зависимости от рынка, но вся начинка, разумеется, перейдет с C3 Aircross. Таким образом, в Индии Citroen Basalt предложат с бензиновой турботройкой 1.2 мощностью 110 л.с. в сочетании с шестиступенчатыми механикой или классическим автоматом. А в Бразилии паркетник получит трехцилиндровый турбомотор 1.0 от Fiat, который традиционно для этой страны работает как на бензине (125 л.с.), так и на этаноле (130 л.с.), там модель укомплектуют вариатором. Привод у всех машин семейства C-Cubed только передний.

В продажу Citroen Basalt поступит во второй половине текущего года. В странах Латинской Америки главным конкурентом кросс-купе станет «коллега» по концерну Stellantis – Fiat Fastback. Кроме того, на некоторых латиноамериканских рынках новинка Citroen окажется более доступной альтернативой Renault Arkana (такая Аркана отличается от российской почившей модели). В Индии же Basalt будет соперничать с Tata Curvv.