Выбран победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Премия «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY) была вручена на открывшемся автосалоне, и лучшим в этот раз признали Kia EV9. Помимо высшей награды, модели также достался титул лучшего электрокара.

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Большой электрокроссовер Kia, цена которого в США стартует с 55 тысяч долларов (5 млн рублей), боролся за первое место с BYD Seal и Volvo EX30.

Hyundai, который побеждал два года подряд, на этот раз уступил Kia. Однако без награды не остался: Ioniq 5 N был объявлен лучшим спортивным автомобилем (World Performance Car), причем обошел он BMW M2 и XM. Ioniq 5 N — самый «горячий» Hyundai на сегодняшний день. Его электромоторы развивают до 650 лошадиных сил, разгоняя его с места до первой «сотни» за 3,4 секунды.

Лучшим городским автомобилем признали кроссовер Volvo EX30: жюри отметило «большую производительность в небольшом кузове» — 428 сил у «топового» варианта Twin Motor Performance. Соперниками Volvo были BYD Dolphin и Lexus LBX.

BMW i5/5-Series обошел Mercedes E-Class и EQE в борьбе за звание лучшего люксового автомобиля. Базовый седан 5-Series развивает 208 сил, тогда как электрический i5 уже в начальном варианте выдает 340 сил, а в версии M60 xDrive — 601 силу.

Приз за лучший дизайн достался Toyota Prius. В пятой генерации модель сильно преобразилась, получив более спортивный облик с плавными кузовными линиями и С-образной оптикой.