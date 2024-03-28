Эксперт рассказал, как часто нужно менять тормозную жидкость

Далеко не все водители знают, что тормозная жидкость в автомобиле тоже нуждается во внимании и периодической замене. Почему и как часто нужно менять ее, рассказал «Автоновостям дня» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Прежде всего, эксперт напомнил, что важно не только своевременно менять тормозную жидкость, но и регулярно самостоятельно проверять ее уровень, а также контролировать состав. Сделать это, по его словам, можно только на СТО с помощью специального прибора – цифрового тестера.

Так, в условиях спокойного вождения в городе тормозная жидкость нагревается до 150 градусов по Цельсию. При высоких нагрузках ее температура поднимается до 180 градусов, а при экстренном торможении может подскочить и до 200, предупредил специалист.

«Современные качественные тормозные жидкости, конечно, рассчитаны на такие нагрузки, и заявленные производителями температуры кипения составляют 210-260 градусов. Однако важно учитывать, что с течением времени техжидкость теряет свои исходные свойства», — отметил Никита Родионов.

В состав тормозной жидкости, по словам эксперта, входят спирты, поэтому она гигроскопична и впитывает в себя влагу из окружающего воздуха. К тому же, в целом тормозная система далеко не так герметична, как принято считать – та же пластиковая или резиновая крышка бачка свободно пропускает воздух, отметил он.

«В среднем, по нашим наблюдениям, за два года в системе накапливается около 5% воды. Это снижает температуру кипения жидкости. Возникают риски непредвиденных ситуаций на дороге», — рассказал Никита Родионов.

Еще одна опасность накопившейся в тормозной жидкости влаги в том, что в холодное время года она замерзает и приводит к ее загустению и уплотнению, вследствие чего педаль тормоза становится более «тяжелой», и сами тормоза могут начать срабатывать с опозданием, пояснил специалист.

«Летом рабочая температура суппортов 200-250°С, содержащаяся в тормозной жидкости влага испаряется, в системе образуется воздух. Постепенно он накапливается в тормозном цилиндре и появляются риски потери тормозного усилия при нажатии педали тормоза. А это неизбежная задержка торможения, то есть тормоза могут вообще не сработать с первого качка», — предупредил Никита Родионов.

Кроме того, возможна так называемая «паровая блокировка тормозов», когда из-за резкого расширения часть жидкости выдавливается в резервный бачок. Педаль тормоза, по словам эксперта, в таких случаях становится «мягкой», проваливается, и из-за этого снижается эффективность торможения.

«Поэтому мы рекомендуем не дожидаться критического количества влаги в составе жидкости, а заменить тормозную жидкость даже при содержании 2% воды. Как правило, в современных авто тормозная жидкость меняется раз в два года или при 40 тыс. км пробега», — посоветовал специалист.