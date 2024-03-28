К премьере готовится альтернативный Renault Duster для Индии

Главным рынком для новых кроссоверов станет Индия. Предполагается, что обе модели будут доступны как с пяти-, так и с семиместным салоном. В продаже такие SUV ждут в следующем году, но предвестников могут представить раньше.

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Компании Renault и Nissan провели совместный брифинг в Индии, в рамках которого поделились планами относительно своей работы в этой стране. Важность индийского рынка для партнеров по альянсу подчеркивало участие в мероприятии Луки де Мео и Макото Усиды – это руководители Группы Renault и Ниссана соответственно. Ну а главным событием, пожалуй, стал анонс новых кроссоверов двух марок.

Пара родственных SUV пока засвечена в виде прототипов. Названия моделей не раскрыты, но индийские профильные медиа считают, что кроссовер Renault поступит в продажу под именем Duster. Известно, что, как и глобальные свежие Дастеры (под марками Dacia и Renault), паркетники будут базироваться на платформе CMF-B, причем «тележку» доработают специально для Индии: видимо, речь идет об упрощении. «Другой» Renault Duster также отличится внешне. Например, у машины на картинке иные радиаторная решетка, бампер и фары. Ну и разумеется, у ниссановского SUV окажется свой дизайн.

Производство наладят в Индии же. Предполагается, что на местный рынок кроссоверы выйдут в следующем году, а позже у них появятся семиместные версии. При этом не исключено, что полноценную премьеру предвестников пятиместных паркетников все-таки проведут в 2024-м.

Напомним, в Индии уже выпускали Renault Duster, и у него был брат от Ниссана – Terrano. Но выпуск этих моделей там давно свернули. К слову, если новому реношному SUV прочат имя Дастер, то для кроссовера Nissan, как ожидается, название Terrano возрождать не станут.

Между тем дела и у Renault, и у Nissan на индийском рынке сейчас идут не очень. Французская марка там производит и продает три модели: бюджетный хэтч Kwid, компактвэн Triber и маленький паркетник Kiger. А у Ниссана и вовсе остался лишь кросс Magnite. По данным местных медиа, в 2023-м дилеры Renault продали в Индии 48 321 автомобиль (-44%), результат Nissan – 30 375 штук (-12%).