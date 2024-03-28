Минский моторный завод выпустит двигатель V16
Об этом рассказал начальник конструкторского бюро двигателей специального назначения управления главного конструктора Минского моторного завода Александр Никишев. Новый продукт предназначен для карьерных самосвалов грузоподъёмностью 220-290 тонн.
В новом V16 рабочий объём одного цилиндра будет 4,3 литра, а общий рабочий объём — 69 литров. Его длина превышает 3 метра, а высота и ширина — более 2 метров. В перспективе можно рассматривать вопрос применения этих двигателей и в качестве судовых двигателей.
Создание мотора началось четыре года назад. К нынешнему моменту специалисты ММЗ разработали полный комплект конструкторской документации, а также сделали большое количество заготовок. Сейчас идёт изготовление деталей. В этом году должен появиться первый опытный образец.
А ещё Минский моторный завод начнёт выпуск бензиновых двигателей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Александр Ботвинник. Этими агрегатами будет оснащаться техника, выпускаемая белорусским «МотоВелоЗаводом»: на рынке мопеды, мотоциклы и скутеры представлены под маркой MINSK.