Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 70% в феврале

За два первых месяца 2024 года с российских конвейеров сошло 99 тысяч легковых автомобилей, что на 78% выше показателя за аналогичный период 2023 года. При этом только в феврале было выпущено почти 57 тысяч машин - это на 70% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата.

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Что касается грузовых автомобилей, то их производство в январе-феврале составило 28 тысяч единиц, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В феврале с российских конвейеров сошло 15 тысяч грузовиков - это на 21,4% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в минувшем месяце россияне приобрели около 104 тысяч легковых автомобилей, что на 85,1% выше показателя годичной давности.