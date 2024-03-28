На дорогах "Автодора" будет развиваться сеть электрозарядных комплексов

ГК "Автодор" на выставке "Россия" заключила соглашение с "РусГидро", в рамках которого российская энергетическая компания планирует внедрять на территории многофункциональных зон (МФЗ) платных автодорог электроразрядные станции. Там же прошла презентация первого и единственного в России виртуального симулятора территории МФЗ.

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"Совместно с государственной корпорацией "Росгидро" мы будем развивать новый формат сервиса - электрозарядные хабы. Электротранспорт и зарядные комплексы сейчас развиваются в городах, у нас на дорогах также есть электрозарядки, но именно в формате крупного хаба и с дополнительными сервисами они еще не встречались", - делится с "Российской газетой" генеральный директор "Автодор Девелопмент" Анастасия Козлова.

"Росгидро" имеет развитую широкую сеть электрозарядок на Дальнем Востоке и стала партнером "Автора" по одной из зеркальных локаций МФЗ на М11 "Нева", добавляет она. Энергетическая компания выиграла торги на 378-м километре трассы, там запланировано возведение первых двух объектов. Электрозаправочные комплексы будут состоять из двух-шести супербыстрых электрозаправочных модулей для легковых автомобилей, расположенных на территории МФЗ недалеко от Единого сервисного здания (ЕСЗ), где будут сосредоточены различные услуги для посетителей. Среди них - предприятия общественного питания, товары в дорогу, для отдыха и путешествий, комната матери и ребенка, просторные туалеты. Окружает ЕСЗ пешеходная территория с игровыми и спортивными площадками, летней террасой, беседками для пикника и территорией для выгула собак.

"На территории МФЗ сейчас представлены жидкомоторные и газовые заправки, благодаря заключенному сотрудничеству скоро появятся и электрические заправки. Возможность заправлять автомобили практически любого вида и любых двигателей позволит гораздо увереннее ездить по нашим дорогам", - отмечает Анастасия Козлова.

Попробовать себя в роли посетителя МФЗ или водителя различных видов легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирского автобуса, можно уже сейчас - сделать это можно на виртуальном симуляторе, представленным компанией "Автодор" на выставке "Россия". Он также позволяет посетить МФЗ с помощью виртуальной пешей экскурсии. Это помогает оценить все параметры многофункциональной зоны, включая удобство и безопасность как для водителя, так и для пассажиров, а также популяризировать такой вид сервиса среди водителей.

Что касается новшеств МФЗ, на 176 километре М11 были открыты души для водителей. Там же появилась прачечная и самообслуживание. В рамках данного ЕСЗ расширена функция торговли, есть развернутый фудкорт.