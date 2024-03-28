Дешевый «Гелик» из Индии получит пятидверную версию

Компания Force Motors с 2008 года выпускает в Индии внедорожник Gurkha, известный под прозвищем Desi G-Wagen (desi — термин, применяемый к людям, культурам и продуктам индийского происхождения). Внедорожник четвертого поколения дебютировал в 2021 году и до сих пор был доступен в трехдверном исполнении. Теперь Force анонсирует вариант с удлиненной колесной базой, пятью дверями и более просторным салоном, который представит летом. Стоить он будет, по слухам, около 1,6 миллиона рупий.

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Разработкой «двойника» Mercedes-Benz G-Class в пятидверном варианте Force занимается с 2022 года. Прототипы уже несколько раз замечали на дорогах: у них был угловатый кузов, больше окон и дополнительная пара дверей, что усиливает сходство с немецким внедорожником.

По данным индийских СМИ, Force может точечно скорректировать дизайн, добавив квадратные светодиодные фары и 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой.

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Колесная база увеличится на 425 миллиметров по сравнению с «трехдверкой» и составит 2825 миллиметров. Конфигураций более просторного салона ожидается несколько: два или три ряда; пять, шесть либо семь мест.

Gurkha получит слегка модифицированный вариант лестничной рамы, применяемый на других моделях Force. Мотор тот же — это 2,6-литровый «дизель» Mercedes-Benz с системой впрыска Common Rail, развивающий 91 лошадиную силу (250 Нм крутящего момента). Пару двигателю составляет пятиступенчатая механическая коробка передач, привод полный с блокировкой дифференциалов.

Конкурировать Gurkha будет с другим «мини-Геликом» — пятидверным Suzuki Jimny, который пользуется хорошим спросом на индийском рынке. Его поставки начались прошлым летом.