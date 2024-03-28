Бейдж Volkswagen начал отпугивать австралийских кенгуру

Компания Volkswagen оснастила эмблему своего логотипа специальными динамиками, которые воспроизводят звуки, отпугивающие кенгуру. Об этом пишет motor1.

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Отмечается, что в рамках проекта по разработке специальной эмблемы под названием RooBadge компания Volkswagen объединила усилия со специалистами из Мельбурнского университета. Цель — сократить столкновения автомобилей с кенгуру в Австралии. На них приходится около 90% ДТП с дикими животными по стране. Ожидается, что подобные динамики будет устанавливать не только Volkswagen, но и другие компании. На данный момент эмблема еще не доступна для покупателей — разработчики продолжают тестирования динамиков.

Доцент Мельбурнского университета Грэм Коулсон заявил, что RooBadge будет делать то, что раньше не удавалось ни одному средству для отпугивания кенгуру. Автопроизводитель сообщил, что первые испытания уже показали эффективность технологии. Устройство будет автоматически посылать звуковые сигналы в местах, где кенгуру сталкиваются с автомобилями чаге всего.

Кроме того, подобной технологией Volkswagen оснастит держатели для номерных знаков.