«АвтоВАЗ» начал продажи самой дорогой и «экстремальной» LADA Niva Bronto в новых комплектациях 2024 модельного года. Они оказались дороже аналогичных «прошлогодних» примерно на 3% или 39 тысяч рублей, узнали «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов LADA.

«Прошлогодние» комплектации остались в строю, а главная особенность новых заключается не столько в названиях с приставкой '24, сколько в оснащении. В нем снова появились антиблокировочная система тормозов (ABS), система распределения тормозных усилий (EBD) и система снижения токсичности двигателя, позволяющая ему соответствовать экологическому классу «Евро-5» вместо пониженного ранее «Евро-2».

Точно такие же «обновки» в декабре прошлого года получили стандартная LADA Niva Legend во всех комплектациях и LADA Niva Travel. Как отмечали в пресс-службе «АвтоВАЗа», калибровки и блоки управления двигателей под экологический стандарт «Евро-5» были разработаны в России, а сами автомобили с ними прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур: горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и многие другие.

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Обычная LADA Niva Legend с появлением ABS, EBD и более экологичного двигателя в одной из комплектаций в декабре разом подорожала на 100 тысяч рублей, но в случае с Niva Bronto рост цен оказался не столь сильным и составил 39 тысяч рублей.

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Производством «экстремальной» LADA Niva Bronto занимается принадлежащая «АвтоВАЗу» компания «ВИС-Авто». Эту версию отличает наличие самоблокирующихся винтовых дифференциалов в мостах, усиленная задняя ось, доработанные амортизаторы с увеличенным ходом и «приподнятым» до 240 мм клиренсом. Мотор такой же, как у обычной Niva Legend — 83-сильный «атмосферник» объемом 1,7 литра, сочетающийся с пятиступенчатой «механикой».

LADA Niva Bronto в базовой комплектации Luxe имеет металлические бамперы, рейлинги на крыше, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски, «обутые» в специальные шины с более глубоким протектором и внешним диаметром 29 дюймов.

Внедорожники Bronto в топовом исполнении Prestige также имеют «противотуманки», дополнительную защиту порогов, оригинальную решетку радиатора, пластиковые бамперы и накладки на колесных арках. Для обоих уровней оснащения за доплату доступна установка сертифицированной световой панели на крышу стоимостью 35 000 рублей.