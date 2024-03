Младший кроссовер BYD Yuan Up будет продаваться по цене "Лады Весты"

В Китае стартовали продажи субкомпактного электрического кроссовера BYD Yuan Up, он предлагает премиальный лоск и хорошее оснащение по очень доступным ценам. С помощью Yuan Up компания BYD намерена вернуть себе лидерство на китайском рынке.

© Колеса.ру

Начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили спровоцировало ценовую войну между их производителями. В Китае эта ценовая война особенно агрессивная, и компания BYD, ныне выпускающая только электромобили и plug-in гибриды, является одним из самых активных её участников. 2023 год компания BYD окончила в статусе абсолютного лидера китайского рынка, но в январе-феврале 2024 года на первое место вернулась немецкая марка Volkswagen: по данным CAAM, она продала в Китае 323 689 автомобилей (+15,5% по сравнению с АППГ), результат BYD — 302 236 проданных автомобилей (-0,1%).

BYD реагирует на утрату лидерства повышением градуса ценовой войны и выпускает на рынок больше дешёвых и при этом качественных электромобилей. Недавно китайская компания снизила цены на свой самый дешёвый электрический хэтчбек BYD Seagull, а на этой неделе в продажу поступил её самый дешёвый кроссовер — Yuan Up. Стоит BYD Yuan Up в диапазоне от 96 800 до 119 800 юаней (от 1,24 млн до 1,53 млн рублей в переводе по текущему курсу) — Volkswagen таких цен позволить себе пока не может, прямых конкурентов BYD Yuan Up в его гамме просто нет.

BYD Yuan Up построен на модульной платформе e-platform 3.0, его габаритная длина — 4310 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1675 мм, колёсная база — 2620 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор расположен на передней оси и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 70 кВт (95 л.с.) и 180 Нм либо 130 кВт (177 л.с.) и 290 Нм. Ёмкость батареи — 32 либо 45,12 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 301 и 401 км по циклу CLTC соответственно. Кроссовер с 95-сильным мотором набирает первую «сотню» за 12 с, максимальная скорость — 150 км/ч, у 177-сильной версии соответствующие показатели составляют 7,9 с и 160 км/ч.

Для своей цены BYD Yuan Up имеет довольно дорого выглядящий салон с контрастной отделкой. Сиденья обиты перфорированным кожзамом, на центральном тоннеле красуются хрустальный селектор режимов трансмиссии и металлизированные клавиши, здесь же находится лоток с беспроводной зарядкой для смартфона. Основой приборный экран у Yuan Up — 8,8-дюймовый, мультимедийный — 12,8-дюймовый, приборный экран дополнен проектором оперативных показаний на лобовое стекло. Во втором ряду установлен полноценный трёхместный диван с центральным подголовником (многие китайские производители до сих пор на нём экономят). При складывании спинок заднего дивана образуется ровная площадка, объём расширенного таким образом багажника достигает 1320 л. Панорамная стеклянная крыша — тоже пока ещё довольно редкое явление для машин этого ценового сегмента.

В России марка BYD на данный момент официально не представлена, но её модели оперативно завозят в нашу страну серые дилеры, так что можно не сомневаться, что и Yuan Up скоро появится на наших дорогах.