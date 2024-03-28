BAIC запустил собственные автокредиты со ставкой от 0,01%

Официальный дистрибьютор китайского бренда BAIC объявил о запуске на российском рынке собственной финансовой программы «Лёгкий старт», под действие которой попадает четыре модели: кроссоверы X35, X55 и X7, а также седан U5 Plus. В компании подчеркнули, что льготу можно получить на машины в любой комплектации 2023 года выпуска.

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Отмечается, что предложение доступно для покупателей в возрасте от 18 до 75 лет с любым первоначальным взносом, однако самые выгодные условия по кредиту можно получить, если внести значительную часть стоимости сразу.

Так, приобрести автомобиль в кредит на срок до 6 лет со ставкой в 0,01% россияне смогут, если первоначальный взнос составит 70%. В случае с займом на 7 лет и взносе от 40% ставка составит 7%.

Обязательным условием для участия в «Лёгком старте» является оформление страховки от угона и гибели машины.

«Программа отличается не только уникальными сниженными ставками по кредиту, но и рядом других преимуществ для всех категорий клиентов. Предложение доступно для потребителей с любым первоначальным взносом и не имеет аналогов у конкурентов на данный момент», — подчеркнули в пресс-службе BAIC.

Ранее в России стартовали продажи флагманского кроссовера BAIC X75. Китайский производитель рассекретил стоимость флагмана на российском рынке. Цены на автомобиль в базовой комплектации Comfort будут начинаться с отметки 2,99 млн рублей. Россиянам модель будет предложена в четырёх комплектациях с единственным турбомотором объёмом 1,5 литра.