В России изменится порядок обмена иностранных водительских удостоверений

В России с 1 апреля изменится порядок обмена иностранных водительских удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. В частности, обмен национальных водительских удостоверений категорий «М», «А» и «В», а также подкатегорий «А1» и «В1», будет осуществляться после успешной сдачи только теоретического экзамена.

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Для обмена иностранных национальных водительских удостоверений категорий «С», «D», «СЕ» и «DE», а также подкатегорий «С1Е» и «D1E», потребуется предоставить документ, подтверждающий квалификацию водителя, прохождение им итоговой аттестации в автошколе. Также ему предстоит сдать теоретический и практический экзамены.

Отмечается, что данные требования не распространяются на граждан государств, в которых русский язык является официальным. Для обмен водительских удостоверений Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии потребуется сдать теорию, а водительские права, выданные в Белоруссии, можно будет обменять на российские без проведения экзаменов.

Ранее кабмин РФ принял постановление, согласно которому с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения нужно будет предоставить СНИЛС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».