Эксперты узнали, куда слетать на отдых в апреле

<p>В апреле этого года <strong>Египет </strong>уступил свое место в качестве лидера по ценовой доступности <strong>Объединенным Арабским Эмиратам</strong>, в то время как для тех, кто желает отправиться на городские экскурсии, <strong>Санкт-Петербург</strong> продолжает оставаться наиболее экономичным выбором. Эти данные были получены в результате анализа последней информации от федеральной сети турагентств <strong>«1001 Тур»</strong>, которая представила апрельский рейтинг как зарубежных, так и российских направлений, основываясь на ценах на турпакеты.</p><p>Аналитическая служба АТОР предоставила обзор минимальных и средних цен на пакетные туры по <strong>популярным </strong>направлениям, используя данные от «1001 Тур», пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id270386-kakie-turisticheskie-napravlenija-vybirajut-rossijane-etoj-vesnoj" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>. Исследование включало в себя цены на пакетные туры на десять ночей с вылетом из <strong>Москвы </strong>по выбранным российским и зарубежным направлениям за период с 4 по 10 апреля 2024 года, при этом в расчет брались <strong>туры</strong>, предусматривающие минимум завтраки, а для <strong>Анталии</strong>, Египта и <strong>Кубы </strong>— только туры с услугой «все включено». Указанные цены уже включали в себя стоимость перелета на выбранные <strong>даты</strong>, а также сборы и доплаты за топливо.</p><p>Согласно продажам <strong>«1001 Тур»</strong> на 28 марта, рейтинг популярности направлений в начале апреля остался таким же, как и в марте, но доли стран в нем изменились. <strong>Египет </strong>остался на первом месте по популярности среди <strong>российских </strong>туристов в апреле, составив 37% всех продаж на этот период. <strong>Таиланд </strong>и<strong> ОАЭ</strong> разделили второе место с 19%, несмотря на уменьшение доли Таиланда по сравнению с прошлым месяцем. <strong>Турция </strong>заняла четвертое место с 16%, демонстрируя значительный рост по сравнению с мартом, а туры по <strong>России </strong>остались на пятом месте.</p><p>Было также подчеркнуто, что <strong>анализ продаж</strong> пакетных туров с авиаперелетом не отражает полную картину поездок внутри России, поскольку большинство россиян либо самостоятельно организовывают <strong>поездки</strong>, либо приобретают только проживание у туроператоров без включения <strong>перелета</strong>. Значительный рост доли туров с участием детей для вылетов в период с 4 по 10 апреля по сравнению с мартом, вероятно, был связан со школьными каникулами.</p>