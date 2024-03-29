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Эксперты узнали, куда слетать на отдых в апреле

<p>В&nbsp;апреле этого года <strong>Египет </strong>уступил свое место в&nbsp;качестве лидера по&nbsp;ценовой доступности <strong>Объединенным Арабским Эмиратам</strong>, в&nbsp;то&nbsp;время как для тех, кто желает отправиться на&nbsp;городские экскурсии, <strong>Санкт-Петербург</strong> продолжает оставаться наиболее экономичным выбором. Эти данные были получены в&nbsp;результате анализа последней информации от&nbsp;федеральной сети турагентств <strong>&laquo;1001 Тур&raquo;</strong>, которая представила апрельский рейтинг как зарубежных, так и&nbsp;российских направлений, основываясь на&nbsp;ценах на&nbsp;турпакеты.</p><p>Аналитическая служба АТОР предоставила обзор минимальных и&nbsp;средних цен на&nbsp;пакетные туры по&nbsp;<strong>популярным </strong>направлениям, используя данные от &laquo;1001 Тур&raquo;, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id270386-kakie-turisticheskie-napravlenija-vybirajut-rossijane-etoj-vesnoj" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>. Исследование включало в себя цены на пакетные туры на десять ночей с вылетом из <strong>Москвы </strong>по выбранным российским и зарубежным направлениям за период с 4 по 10 апреля 2024 года, при этом в расчет брались <strong>туры</strong>, предусматривающие минимум завтраки, а для <strong>Анталии</strong>, Египта и <strong>Кубы </strong>&mdash; только туры с услугой &laquo;все включено&raquo;. Указанные цены уже включали в себя стоимость перелета на выбранные <strong>даты</strong>, а также сборы и доплаты за топливо.</p><p>Согласно продажам <strong>&laquo;1001 Тур&raquo;</strong> на&nbsp;28&nbsp;марта, рейтинг популярности направлений в&nbsp;начале апреля остался таким&nbsp;же, как и&nbsp;в&nbsp;марте, но&nbsp;доли стран в&nbsp;нем изменились. <strong>Египет </strong>остался на первом месте по популярности среди <strong>российских </strong>туристов в&nbsp;апреле, составив 37% всех продаж на&nbsp;этот период. <strong>Таиланд </strong>и<strong>&nbsp;ОАЭ</strong> разделили второе место с&nbsp;19%, несмотря на&nbsp;уменьшение доли Таиланда по&nbsp;сравнению с&nbsp;прошлым месяцем. <strong>Турция </strong>заняла четвертое место с&nbsp;16%, демонстрируя значительный рост по&nbsp;сравнению с&nbsp;мартом, а&nbsp;туры по&nbsp;<strong>России </strong>остались на&nbsp;пятом месте.</p><p>Было также подчеркнуто, что <strong>анализ продаж</strong> пакетных туров с&nbsp;авиаперелетом не&nbsp;отражает полную картину поездок внутри России, поскольку большинство россиян либо самостоятельно организовывают <strong>поездки</strong>, либо приобретают только проживание у&nbsp;туроператоров без включения <strong>перелета</strong>. Значительный рост доли туров с участием детей для вылетов в период с 4 по 10 апреля по сравнению с мартом, вероятно, был связан со школьными каникулами.</p>

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