В России замечен в продаже недорогой Chevrolet Onix

В Россию приехала свежая партия бюджетных седанов Chevrolet Onix, каждый из которых можно рассматривать к покупке вместо LADA Vesta и других «бюджетников» вроде Solaris HS петербургской сборки. Цены на них сопоставимы — по крайней мере, на одном из крупных классифайдов новые «Ониксы» стоят от 1,8 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Все привезенные на продажу седаны — 2023 года выпуска. Самый дешевый из них предлагает крупный мультибрендовый автосалон из Казани, оценивший свой Onix с символическим пробегом 90 км в 1 770 383 рубля.

Комплектацию казанский автосалон не уточнил, но на фотографиях видно, что у машины есть светодиодные дневные ходовые огни с диодными «противотуманками», люк, кожаный мультифункциональный руль, полноценная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, бортовой компьютер, однозонный климат-контроль, круиз-контроль и минимум две подушки безопасности.

В других городах аналогичные Chevrolet Onix продают дороже. Например, в Асбесте Свердловской области такую «четырехдверку» оценили в 1 949 000 рублей, а в Вологде и Санкт-Петербурге, где продают седан в максимальной и самой полной комплектации из всех — в 1 980 000 и 2 200 000 рублей соответственно.

«Техника» у «Ониксов» одинаковая. Все предлагаемые седаны оснащены 132-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра и классическим шестиступенчатым «автоматом». Разгон до 100 км/ч с такими агрегатами занимает 10,6 секунды, а максимальная скорость составляет 170 км/ч в час. Спереди у машин стоят дисковые тормоза, а сзади — барабанные.