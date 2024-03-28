В Узбекистане вышел на рынок Kia Sonet за 1,5 млн рублей

В Узбекистане на заводе ADM Jizzakh стали выпускать автомобили Kia Sonet, стоимость которых будет начинаться от 200 млн сумов (1,46 млн рублей по нынешнему курсу). Об этом пишет издание «Газета.uz».

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Отмечается, что Kia Sonet стала первой моделью марки, которую выпускают в Джизаке по полному технологическому циклу. На заводе ADM собираются производить до 100 тыс. автомобилей Sonet ежегодно.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым «атмосферником» на 115 л. с. и шестиступенчатой механической или вариаторной трансмиссией. Точные комплектации объявят в апреле. На автомобили Kia в Узбекистане будут предоставлять заводскую гарантию на 5 лет или 150 тыс. км пробега.

До этого на проходящем автосалоне в Нью-Йорке объявили лауреатов премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) - обладателем главного приза стал электрокроссовер Kia EV9. Модель боролась за титул лучшего с китайским BYD Seal и Volvo EX30, которую тоже собирают в КНР. Отмечается, что последние два года победителями премии становились автомобили Hyundai. Однако в этом году марка значительно сдала позиции.