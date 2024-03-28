В Дептрансе Москвы объяснили, что повлечет сокрытие номера на самокатах

Заклеивать номерные знаки на электросамокатах бессмысленно из-за работы телематических систем. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила руководитель проектов новой мобильности дептранса Москвы Полина Стасюк.

26 марта сервисы аренды электросамокатов Whoosh, «Яндекс Go» и «Юрент» открыли новый сезон проката в Москве и Московской области. На средствах индивидуальной мобильности (СИМ) от Whoosh появились номерные знаки — нововведение позволит отслеживать пользователей, которые нарушают правила вождения. Скоро такие же появятся на СИМ от «Юрент».

Изменение понравилось не всем москвичам. Уже 27 марта в соцсетях стали появляться кадры, на которых видно самокаты с заклеенными номерами.

«Достаточно бессмысленно заклеивать эти номера, потому что в любом случае есть и телематика, и гораздо важнее подумать о том, как ездить правильно, чем о том, как сделать так, чтобы это было незаметно», — заявила Стасюк на заседании круглого стола в Мосгордуме.

По ее словам, в ведомстве ожидают увеличения числа поездок на СИМ. Сейчас совместно с коллегами из департамента информационных технологий дептранс прорабатывает вариант подключения самокатов к дополнительным способам идентификации, чтобы помешать несовершеннолетним брать самокаты в аренду.