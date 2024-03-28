АвтоВАЗ увеличит производство самых дешевых Lada Granta за 700 тыс. рублей

Компания АвтоВАЗ официально сообщила о том, что производство автомобилей Lada Granta в базовой комплектации будет увеличено в ближайшее время.

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АвтоВАЗ не выпускал бюджетную версию Lada Granta уже на протяжении четырех месяцев. Причина простоя производства заключалась в нехватке комплектующих. В настоящее время производство было возобновлено, но пока с конвейера в сутки сходит до 20 транспортных средств.

Увеличение производства позволит покрыть нехватку автомобилей в бюджетном ценовом сегменте.

Главными отличиями автомобиля Granta в комплектации Standart станут черные дверные пластиковые ручки без окраски. На заднем бампере отсутствуют вставки черного цвета. В салоне кнопка открытия багажника сместилась на приборную панель, исчезли многие функции и атрибуты, вещевой ящик лишился привычной подсветки.

Lada Granta в базовой комплектации оснащается 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 90 лошадиных сил. Привод передний, трансмиссия пятиступенчатая механическая.

Несмотря на упрощенную версию, Lada Granta все же получила в свое оснащение ABS, электрические стеклоподъемники, шумоизоляцию капота, специальные крепления для детских сидений. Также установлена и система ЭРА-ГЛОНАСС, которой оснащаются все современные легковые автомобили.

Lada Granta на протяжении длительного времени является самым доступным легковым автомобилем на российском рынке, ее стоимость стартует с отметки в 699 000 рублей. Благодаря своей доступности, Lada Granta также является лидером продаж на российском рынке в сегменте седанов. Число реализованных транспортных средств растет ежемесячно.

Напомним, что АвтоВАЗ работает над усовершенствованием систем безопасности, которыми комплектуется весь модельный ряд Lada.