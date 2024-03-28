Audi назвала цены на новый Q7 2025 года в США

Audi анонсировала старт продаж обновленного внедорожника Q7 2025 года на американском рынке, устанавливая начальную стоимость в 60 500 долларов для базовой модели, тогда как версия SQ7 с 500 лошадиными силами предлагается за значительно высшую цену. После десятилетия присутствия на рынке и прохождения через второе крупное обновление в 2020 году, Audi стремится освежить внешний вид Q7 и подстегнуть его продажи.

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Модель 2025 года выделяется обновленным дизайном, включающим новую радиаторную решетку Audi Singleframe и передние фары, разделенные на две части для соответствия стилю современной линейки автомобилей бренда, пишет 32CARS.RU. HD Matrix LED фары с лазерной технологией и цифровые дневные ходовые огни теперь стандартны, а задняя часть автомобиля обновлена новым диффузором и выхлопными трубами. Доступны пять новых дизайнов колес до 22 дюймов и несколько новых цветов кузова. Система мультимедиа поддерживает сторонние приложения, а новые комплектации включают S line, Black Edition, Launch Edition и Vorsprung.

Двигательная гамма остается прежней: базовый Q7 45 с 2,0-литровым турбомотором стоит 60 500 долларов, Q7 55 с 3,0-литровым V6 — 65 800 долларов, а топовый SQ7 с 4,0-литровым V8 — 90 000 долларов. SQ7 выделяется мощностью, тяговой способностью и системой активации цилиндров для экономии топлива. В Европе доступен и дизельный вариант TDI. Все модели оснащаются 8-ступенчатой автоматикой и полным приводом Quattro, а адаптивная пневматическая подвеска и спортивный задний дифференциал дополняют впечатляющий список оснащения нового Q7.