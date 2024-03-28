В Москве проведут три международные автовыставки

В конце 2024 года в Москве пройдут три международные автомобильные выставки - Russian International Automobility Show (RIAS 2024), COMTRANS International и Urbantrans 2024. Об этом рассказал портал MotorPage.ru.

Мероприятия примет московский выставочный комплекс «Экспоцентр».

На 10-13 декабря запланирована выставка COMTRANS International, где будут представлены зарубежные производители легковых, коммерческих автомобилей и трейлеров. В эти же даты пройдет выставка автобусов Urbantrans 2024.

Затем, 12-15 декабря, будет впервые проведен автомобильный салон RIAS 2024. На выставке представят новые для российского рынка модели легковых авто. Ожидается, что в выставке примут участие более 50 автобрендов из разных стран.

Организатором выставок выступит компания ITEMF Expo, отмечает MotorPage.ru.

Ранее стало известно, что Московский международный автосалон пройдет 19-22 августа в «Экспоцентре». По данным «Авто.ру», его главными темами станут запчасти, детали для тюнинга и решения для автобизнеса.