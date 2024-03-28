Представлен бронированный BMW 7 Series Protection в последнем кузове

Бронированные автомобили были и остаются востребованными. Несколько раз в год компания BMW, одна из немногих, предлагает профессиональные тренинги по личной защите, где регулярно тренируются спецподразделения, а также, водители высокопоставленных политиков, министерств, послов, членов королевских семей или крупных корпораций.

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Водители бронированных автомобилей — это те же телохранители, которые должны ежедневно обеспечивать безопасное передвижение охраняемого ими лица и отражать любые нападения извне. Опасности таятся повсюду - каждый день, каждую ночь, во время каждой поездки. Учебные курсы проходят вдали от посторонних глаз на удаленных аэродромах или военных полигонах.

Тренинги проводятся не только в Германии, но и за рубежом. Во время испытаний, проработка различных ситуаций осуществляется в различных условиях. В тестах участвуют бронированные автомобили, таки как BMW X5 VR6 или новый BMW i7 / 760i Protection.

Визуально эти модели трудно распознать, только присмотревшись, можно заметить черные рамки стекол толщиной в сантиметр или специальные шины, которые позволяют автомобилям выезжать из опасной зоны даже с повреждениями. Бронированным BMW X5 можно управлять почти как обычным внедорожником в повседневной жизни, с новым BMW i7 xDrive60 Protection — совсем другая история.

Роскошный седан, относящийся к классу защиты VR 9/10, - первый в мире автомобиль такого рода, оснащенный электрическим приводом. 400 кВт / 544 л.с. обеспечивают тягу, несмотря на 4,5-тонный собственный вес - вплоть до максимальной скорости 160 км/ч. Родственная модель с двигателем внутреннего сгорания V8 мощностью 530 л.с. больше подходит для дальних поездок - она легко разгоняется до 210 км/ч.