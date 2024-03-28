Стали известны детали об обновленном Chery Tiggo 7 Pro Max

Во время дорожных тестов в Китае фотошпионы засняли обновленный кроссовер Chery семейства Tiggo 7 с автоматической трансмиссией. Портал «Китайские автомобили» узнал некоторые подробности о модели.

© Chery.ru

Как отмечается, на машине испытывают совершенно новую 8-ступенчатую коробку передач Chery, которая предназначена для 1,5- и 1,6-литровых ДВС. Есть вероятность, что данный автомобиль в скором времени начнут активно продавать, пишут авторы.

По данным местных инсайдеров, указанный кроссовер - экспортная модель. Уточняется, что экстерьер выполнен в стиле, нехарактерном для местной линейки Tiggo 7. Вместе с тем он является идентичным экспортной гибридной модели Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, которая уже доступна в России, отмечает портал.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее пресс-служба Федеральной таможенной службы сообщила о резком увеличении в 2023 году ввоза через Уссурийск китайских автомобилей физическими лицами.

ФТС отметила, что еще в 2022 году фиксировались единичные случаи оформления авто - 17 машин. При этом с начала 2023-го «произошел резкий скачок ввоза из КНР физическими лицами автомобилей для личного пользования».