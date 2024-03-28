Россияне перестали справляться с экзаменом ГИБДД

Выпускники автошкол перестали сдавать с первого раза практические тесты на получение водительских прав. По словам начальника управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания госуслуг Госавтоинспекции России Романа Мишурова, в прошлом году со всеми упражнениями безошибочно справились только 11% кандидатов в водители.

«По итогам 2023 года, с первого раза практический экзамен сдали порядка 11% кандидатов в водители, а теоретический экзамен — порядка 30%», — отметил представитель ведомства.

Помимо этого, заметно выросло количество граждан, которые не сдали теорию с четвёртой и более попытки. Так, если в 2020 году их было около 5% сдающих, а к 2023-му — уже 7,6%.

Если говорить о практической части теста, то провалили четыре и более попыток 16% россиян.

«Мы видим, что качество или, может быть, отношение к экзамену, к сожалению, не у всех то, которое должно быть. И в итоге мы получаем вот этот ком сдающих, которые не дают людям, которые пришли в первый раз и подготовились, спокойно сдать экзамен», — подчеркнул Мишуров.

По этой причине было принято решение увеличить до полугода срок передачи экзамена после трёх неудачных попыток. Нововведения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Помимо этого, максимально допустимое количество штрафных баллов будет увеличено с 5 до 7, недопуск к экзаменам учеников «серых» автошкол и расширение перечня необходимых для допуска к экзаменам документов.