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Марка SWM вместо итальянского «Милана» поддержит российский «Локомотив»

Как сообщает пресс-служба компании, SWM давно сотрудничает со спортивными коллективами. В частности, в 2017 году этот автопроизводитель получил статус партнёра Internazionale Milano. Более того, на церемонии подписания соответствующего соглашения присутствовал легендарный защитник миланского клуба Марко Матерацци.

Марка SWM вместо итальянского «Милана» поддержит российский «Локомотив»
© Quto.ru

В 2018 году SWM Motors выступал титульным спонсором китайской футбольной команды «Чунцин», а с 2019 года — титульным спонсором Лиги чемпионов Китайской футбольной ассоциации. Сама марка автомобилей имеет итальянское происхождение, но принадлежит китайским владельцам.

Компания SWM была создана более полувека назад, а её первой продукцией являлись малокубатурные мотоциклы. В 1984 году бизнес пришлось закрыть, а в 2000-х марку возродили китайцы. В 2016-м под этим брендом появились автомобили, в разработке которых фирме Shineray помогал Brilliance.

В свою очередь, «Локомотив» — это российский футбольный клуб из Москвы, выступающий в российской премьер-лиге. Эта команда — одна из старейших в России, так как ведёт свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге.

Кстати, марка SWM предложит россиянам недорогой брутальный кроссовер . В бензиновой версии вседорожник оснащён 1,5-литровым атмосферником отдачей 116 л.с., с которым на выбор могут идти 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод только передний.

Автоновости
Brilliance
Марко Матерацци