Марка SWM вместо итальянского «Милана» поддержит российский «Локомотив»

Как сообщает пресс-служба компании, SWM давно сотрудничает со спортивными коллективами. В частности, в 2017 году этот автопроизводитель получил статус партнёра Internazionale Milano. Более того, на церемонии подписания соответствующего соглашения присутствовал легендарный защитник миланского клуба Марко Матерацци.

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В 2018 году SWM Motors выступал титульным спонсором китайской футбольной команды «Чунцин», а с 2019 года — титульным спонсором Лиги чемпионов Китайской футбольной ассоциации. Сама марка автомобилей имеет итальянское происхождение, но принадлежит китайским владельцам.

Компания SWM была создана более полувека назад, а её первой продукцией являлись малокубатурные мотоциклы. В 1984 году бизнес пришлось закрыть, а в 2000-х марку возродили китайцы. В 2016-м под этим брендом появились автомобили, в разработке которых фирме Shineray помогал Brilliance.

В свою очередь, «Локомотив» — это российский футбольный клуб из Москвы, выступающий в российской премьер-лиге. Эта команда — одна из старейших в России, так как ведёт свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге.

Кстати, марка SWM предложит россиянам недорогой брутальный кроссовер . В бензиновой версии вседорожник оснащён 1,5-литровым атмосферником отдачей 116 л.с., с которым на выбор могут идти 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Привод только передний.