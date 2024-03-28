Компания Subaru вынуждена отозвать более 118 000 автомобилей Legacy и Outback

Subaru инициировала крупную отзывную кампанию для 118 723 автомобилей в Соединенных Штатах, касающуюся моделей Legacy и Outback производства 2019–2021 годов. Как пишет ТАРАНТАС НЬЮС, отзыв связан с потенциальной проблемой в системе обнаружения пассажиров на переднем кресле, произведенной Aisin Electronics, что может препятствовать правильной работе подушки безопасности со стороны переднего пассажира в случае ДТП.

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Эта система включает в себя четыре датчика, предназначенные для определения наличия пассажира на переднем сидении и активации подушки безопасности при необходимости. Недочет в производственном процессе мог привести к деформации платы датчика ODS и трещинам в конденсаторе, увеличивая риск короткого замыкания из-за проникновения влаги.

По данным Subaru, подавляющее большинство отзываемых автомобилей, скорее всего, не столкнутся с этой неисправностью, однако уже было зафиксировано 253 гарантийных претензии, связанные с указанной проблемой. К счастью, случаев получения травм, вызванных данным дефектом, на данный момент не зарегистрировано. Компания обязалась связаться с владельцами затронутых автомобилей для информирования о необходимости посещения официальных дилеров, где дефект будет устранен бесплатно.