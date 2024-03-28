FCA отзывает больше 12 000 фургонов Ram ProMaster

FCA US LLC, известная производительностью автомобилей Ram ProMaster и Fiat Ducato на различных рынках, объявляет об отзыве приблизительно 12 375 автомобилей модельных годов 2021 и 2022 из-за потенциальной опасности, связанной с электропроводкой. Суть проблемы заключается в некорректной установке жгута проводов от компании The Shyft Group, что может нарушить функционирование левого указателя поворота и заднего света, пишет 32CARS.RU.

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В данной ситуации, проблема возникла не из-за недостатка компонентов, а из-за ошибок в процессе монтажа оборудования для заднего хода, что влечет за собой потенциальный выход из строя важных световых сигналов. На момент текущего сообщения, FCA еще не представила окончательное решение по устранению неисправности, что усложняет ситуацию для владельцев данных моделей.

Уведомление о данной проблеме было получено FCA US LLC 30 марта 2022 года, но требовался длительный анализ для выявления причин неисправности с апреля 2022 года до января 2024 года. Исследования показали, что ошибка при установке жгута проводов приводит к отказу левого указателя поворота и заднего света из-за некачественного соединения.

Отзыв касается транспортных средств, произведенных на заводе Chrysler de Mexico в Салтильо с 21 февраля 2021 года по 28 апреля 2022 года, и они могут не соответствовать стандартам безопасности по освещению и отражающим устройствам. Официальное уведомление для дилеров и владельцев намечено на 3 мая, когда будет предоставлена более подробная информация о предстоящих действиях по устранению проблемы.