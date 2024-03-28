Volvo презентовала слегка обновленный кроссовер EX30

Volvo представила обновленную версию своего электрического кроссовера EX30, внося небольшие, но значительные улучшения. Цена на базовую модель остается прежней, составляя 36 795 евро, что делает EX30 одним из наиболее доступных электромобилей в своем классе. В основном изменения коснулись внешнего дизайна и вариантов отделки интерьера, добавляя модели современность. Новый стандартный цвет кузова Cloud Blue заменяет ранее доступный без доплаты Vapour Grey, теперь доступный за дополнительные 795 евро.

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Для комплектации Plus теперь предлагается опция Power Seat Pack за дополнительные 795 евро, включающая электрорегулировки передних сидений, расширяя возможности кастомизации. Появился и обновленный набор комбинаций цветов экстерьера и интерьера, включая вариант Moss Yellow с салоном в цвете Indigo, пишет 32CARS.RU. К техническим улучшениям относятся новый датчик влажности для системы климат-контроля и обновленные управляющие кнопки на руле. Внешне модель теперь отличается перемещением маркировки EX30 с C-пиляра на заднюю дверь.

Технические характеристики EX30 остаются на высоком уровне, предлагая базовую комплектацию Single Motor с аккумулятором на 51 кВт-ч и задним приводом с мощностью 272 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,7 секунды и запас хода в 337 км. Версия Single Motor Extended Range предлагает аккумулятор на 69 кВт-ч для увеличения пробега до 476 км.

Топовая модификация Twin Motor Performance радует двумя моторами общей мощностью 428 л.с. и дальностью до 450 км на одной зарядке. Обновления делают EX30 еще более желанным выбором среди электрокроссоверов, предлагая богатые возможности кастомизации и поддерживая конкурентную цену.