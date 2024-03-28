Volkswagen Taigo стал мощнее без ущерба экономичности

Volkswagen представляет усовершенствованный Taigo, обогащенный мощным трехцилиндровым бензиновым движком 1.0 TSI, выдающим 116 лошадиных сил. Это обновление, повышающее мощность на шесть л.с. по сравнению с предыдущей 110-сильной моделью, следует за модернизацией T-Cross и T-Roc и свидетельствует о стремлении Volkswagen к повышению производительности своих транспортных средств.

© Wikimedia Commons

Новый двигатель обещает улучшить динамику вождения Taigo, сохраняя при этом экономичный расход топлива. Теперь Taigo с новым агрегатом предлагается в вариантах с шестиступенчатой механической и семиступенчатой автоматической трансмиссиями DSG. Цены стартуют от 35 990 евро (около 3,6 млн рублей) за механическую версию до 37 990 евро (около 3,8 млн рублей) за версию с автоматом. Вершина модельного ряда представлена вариацией с двигателем 1.5 TSI мощностью 150 л.с., исключительно с автоматической трансмиссией DSG, ценник на которую начинается от 44 490 евро (примерно 4,5 млн рублей), пишет SPEEDME.RU.

Volkswagen также включил в стандартную комплектацию каждого Taigo систему распознавания дорожных знаков и парковочные датчики сзади, повышая безопасность и удобство водителя. Это обновление подчеркивает амбиции бренда в области инноваций, предлагая автолюбителям современные решения и повышенную функциональность, укрепляя позиции компании на конкурентном рынке компактных кроссоверов с разнообразным выбором для любых потребностей и бюджетов.