Lamborghini отзовет Huracan 2024 года из-за неполадок с дальним светом

Lamborghini инициировала отзыв 22 экземпляров Huracan 2024 года из-за дефекта, препятствующего активации дальнего света фар. Этот недочет выявился несоответствием федеральным стандартам безопасности транспортных средств в США. Проблема была обнаружена во время внутренних проверок качества, указывая на отсутствие функциональности дальнего света.

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Детальное изучение показало, что ошибки произошли во время финальной сборки машин, и хотя корректировки были внесены немедленно, некоторые автомобили уже были доставлены клиентам. Автомобили, подлежащие отзыву, были произведены с 20 декабря 2023 года по 2 января 2024 года и включают версии купе STO и Tecnica. По данным Lamborghini, до момента обнаружения этой проблемы отчетов о неполадках не поступало, пишет SPEEDME.RU.

Для устранения проблемы будет проведена корректировка настроек блока управления фарами, исключая необходимость замены компонентов фар или их переключателей. Дилеры получат инструкции по исправлению 19 апреля, а владельцы затронутых автомобилей будут уведомлены до 3 мая. Этот процесс отзыва подчеркивает критическую важность прецизионного контроля качества и быстрого решения возникающих проблем для обеспечения безопасности и удовлетворенности владельцев высококлассных автомобилей, как Lamborghini Huracan.