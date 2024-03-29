Состоялся запуск Xiaomi SU7. Цена оказалась в два раза меньше ожидаемой

И вот этот день настал: Xiaomi после долгого "маринования" клиентов дала старт продажам своей первой модели SU7. Глава компании Лэй Цзюнь называет автомобиль самым-самым буквально во всех смыслах, а накануне заявил, что стоимость будет менее 500 тысяч юаней. Но вряд ли кто-то ожидал, что она будет настолько "менее".

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Основных комплектации три. Базовая версия с электромотором мощностью 299 л.с. и аккумулятором 73,6 кВт·ч оценена в 215 900 юаней (2,74 млн рублей). Запас хода составит 700 км по циклу CLTC.

Вторая версия - SU7 Pro за 245 900 юаней (чуть более 3,12 млн рублей), которая комплектуется таким же электродвигателем, но имеет аккумулятор большей ёмкости (94,3 кВт·ч), который позволяет проехать уже 830 км. Больший вес ожидаемо повлиял на динамику электрокара: самая дешёвая разгоняется с места до 100 км/ч за 5,28 секунды против 5,7 секунды у более дальнобойного варианта.

На вершине - Xiaomi SU7 Max, оснащённая двухмоторной установкой суммарной отдачей 673 л.с. и 838 Нм. Разгон до "сотни" у такой версии занимает всего 2,78 секунды. Аккумулятор имеет ёмкость 101 кВт·ч, запас хода - 800 км.

Для базовой версии предусмотрен автопилот, названный Xiaomi Pilot Pro, начиная со второй комплектации предлагается более продвинутый Xiaomi Pilot Max, работу которого обеспечивает процессор вычислительной мощностью 508 топс.

На старте продаж предлагается лимитрованная версия Founder Edition, в комплектацию которой входит сертификат, шильдики на кузове, корпуса зеркал заднего вида из карбона, дополнительные аксессуары. Интересно, что стоимость не меняется, но по какой-то неведомой логике в исполнении Founder Edition можно купить только базовую и топовую версии.

По габаритам Xiaomi SU7 сопоставим с Tesla Model S, но по соотношению цены "китаец" намного выигрывает: за американский электрокар в КНР просят от 699 тысяч юаней. Более компактная Tesla Model 3 обойдётся в конкурентные 246 тысяч юаней.