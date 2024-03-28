Названы автомобили, от которых россияне стараются избавиться быстрее всего

В противовес рейтингу машин-рекордсменов по времени владения одним человеком составлен рейтинг моделей, которые в одних руках долго не задерживаются.

По данным "Отчетов Авто.ру", первые владельцы продают Skoda Kodiaq в среднем спустя три года, а цена продажи составляет около 3,15 млн рублей.

Около четырёх лет у собственников задерживается Hyundai Creta, после чего кроссовер выставляют на реализацию примерно за 2 млн рублей. Чуть дольше находится в одних руках BMW X5 (4,5 года, 1,99 млн рублей). Столько же - у Skoda Rapid (4,5 года, 1,34 млн рублей). С кроссовером Mazda CX-5 расстаются в среднем через 5 лет, продавая за чуть больше 3 млн рублей.

По итогам прошлых месяцев россияне потратили на подержанные автомобили больше, чем в прошлом году. Эксперты отметили, что продажи машин в возрасте до пяти лет просели, а доля трат на машины от 10 лет и старше выросла с 35,2% (февраль 2023 года) до 41,2% (феврале 2024-го).

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