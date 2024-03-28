Дилеры предрекли резкое сокращение числа китайских автобрендов в России

Большинство китайских автобрендов покинут Россию, считают дилеры. Сейчас в стране только официально представлены 30 автомобильных марок из Китая, а вместе с неофициальными — около 60. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина. Такое разнообразие продлится недолго, считает он: через несколько лет останутся только 10-20 брендов.

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Сейчас мощность китайского автопрома — около 30 миллионов машин в год, но выпускают они 24-25 миллионов. Несмотря на то что «китайские компании будут всячески стремиться на наш рынок», Подщеколдин уверен, что число брендов уменьшится в несколько раз.

Пока же оно только растет: в 2021 году на российском рынке были представлены лишь 14 марок из КНР, в 2022-м — 11, в 2023-м — 20, а в начале нынешнего года их число увеличилось до 30.

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Некоторые дилеры считают, что китайских марок может стать меньше уже в 2024 году. Необходимые для закрепления на рынке инвестиции вырастут, и не все справятся с этими затратами, считают игроки отрасли. В зоне риска в первую очередь окажутся компании с низкими объемами продаж.

Что касается продаж, то в феврале в топ-10 лидеров рынка оказались сразу восемь «китайцев»: Geely, Haval, Chery, Changan, Exeed, Omoda, LiXiang и Tank. Первое место удерживает отечественная Lada, а последнее место в десятке досталось Toyota, которая давно официально не поставляет автомобили.

В январе-феврале китайские марки заняли 56-процентную долю рынка РФ, реализовав 113,2 тысячи машин. Доля российских автомобилей, для сравнения, — только 34 процента.