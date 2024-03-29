Седан MG5 станет заменой Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Polo

По прогнозам, в 2024 году будет завезено порядка 5000 автомобилей марки, а к 2026 году объёмы поставок вырастут вдвое. Первыми начнутся продажи моделей MG5 и MG7. Сама марка имеет британское происхождение, но принадлежит китайским владельцам, государственному автоконцерну SAIC.

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Седан MG5 (на заглавном фото) — это одноклассник хорошо знакомых россиянам «бюджетников» вроде Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Модель укомплектована атмосферным бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 литра, который развивает 114 л.с. Известно, что розничная цена составит 2 477 000 рублей.

Вторая модель, лифтбек MG7, по формату напоминает Toyota Camry, Mazda 6 и Volkswagen Passat. Ей полагается двухлитровая «турбочетвёрка», которая развивает 261 л.с. Стоимость базовой версии составит 3 971 000 рублей. Пятидверка предложит девятиступенчатый «автомат», адаптивную подвеску и даже блокировку дифференциала.

В России на данный момент насчитывается 30 официальных дилеров MG. Каждый занимается продажей, ремонтом и обслуживанием. Заказанные детали приходят максимально оперативно — в течение пяти дней. В перспективе планируется создание региональной сети складов.

Кстати, похоже, что автомобили будут завозиться силами двух дистрибьюторов. Изначально заявлялось, что дистрибуцией займётся компания «Мир-Дистрибьютор». Но недавно стало известно, что торговать британскими машинами китайского производства также будет фирма «Эмджи Мотор Рус».