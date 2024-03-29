АвтоВАЗ будет собирать Granta и Niva только по выходным дням

На Волжском автозаводе объявлен дополнительный рабочий день в субботу, 30 марта 2024 года. График затрагивает только две сборочные линии по выпуску внедорожников и семейства бюджетников. Об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев, отметив также, что оплачивать дополнительный день будут в соответствии с действующим коллективным договором.

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«В субботу для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно», — подчеркнули в профсоюзе.

Напомним, сегодня на сборочной площадке в Тольятти налажено производство семейства Lada Granta, внедорожников Niva Legend и Niva Travel, а также флагманской Vesta.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ намерен пересадить всех чиновников на Lada. Глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов заявил, что объём производства на сборочных площадках позволяет обеспечить всех госслужащих отечественными автомобилями вне зависимости от их уровня. Он отметил, что до конца 2024 года с заводов марки сойдёт полмиллиона машин.

Помимо этого, производитель пожаловался на конкуренцию со стороны китайских автобрендов. В течение последних двух лет компании из Китая активно развиваются на российском авторынке и заходят в традиционные для АвтоВАЗа сегменты. Помимо этого, отечественный производитель заявил, что барьер утилизационного сбора они «пробивают» благодаря большим скидкам, из-за чего спрос на них продолжает расти.