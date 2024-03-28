В РФ выросли продажи автомобилей Lada госсектору

Госзакупки автомобилей Lada в 2023 году выросли на 23% до 8,1 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы «Тендерплан».

Согласно информации издания, в 2023 году госзакупки новых и подержанных легковых автомобилей в России на 17%, достигнув 36,5 миллиардов рублей.

«Наибольшей популярностью у чиновников и госкомпаний в 2023 году пользовалась отечественная продукция АвтоВАЗа. Госзакупки машин Lada за прошлый год выросли на 23% в деньгах до 8,1 миллиардов рублей», — говорится в тексте.

На втором месте оказался отечественный «УАЗ». На эти машины выставили тендеров на пять миллиардов рублей. За ними идут китайские автомобили Haval — 2,2 миллиарда рублей. Также для госнужд в 2023 году приобретались Toyota, Hyundai, Kia, Renault и Volkswagen.