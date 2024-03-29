Самыми мощными автомобилями 90-х годов признали Jaguar XJ220 и McLaren F1

Рейтинг самых мощных автомобилей, которые выпустили в 90-х годах, возглавили Jaguar XJ220 и McLaren F1. Список составил обозреватель портала Motor.ru

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Издание утверждает, что одна из легенд прошлого столетия — Jaguar XJ220 — по мощности превосходит даже многие современные суперкары. Автомобиль получил задний привод, 3,5-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями, сухим картером и распределенным впрыском топлива. Мощность составила 550 л.с. При этом в названии суперкара скрыта максимальная скорость разгона — 220 миль/ч (354 км/ч). Однако на практике автомобиль разгонялся только до 341,7 км/ч.

Превзойти Jaguar XJ220 удалось лишь McLaren F1, который получил 6,1-литровый «атмосферник» V12 на 627 л.с. Автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляла 390 км/ч. Сегодня за эту модель на аукционах просят десятки миллионов долларов.

Также портал отметил, что в 90-х были выпущены легендарные Porsche 911 GT1 Straßenversion, Aston Martin V8 Vantage, Lamborghini Diablo GT и Bugatti EB110 GT.

До этого итальянская компания Lamborghini впервые за более чем 20 лет изменила свой логотип с «разъяренным быком». Новая символика сохранила изображение животного, однако теперь оно стало более минималистичным и сдержанным в плане цветовой гаммы. В целом логотип сохранил и другие свои ключевые черты: геральдический щит и название марки вдоль верхнего края. При этом рисунок стал более «плоским», поскольку дизайнеры решили отказаться от рельефов.

Также страховщики назвали самые аварийные марки автомобилей в России. Оказалось, что чаще всего убытки терпят владельцы Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, MINI и Mercedes-Benz.