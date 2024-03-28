BMW обучит водить в стиле Джейсона Стэтхэма

Компания BMW открыла школу вождения автомобилей Security Vehicle Training School. Об этом сообщает портал Carscoops.

По его данным, в автошколе предлагают пройти два курса. Первый длится два дня и включает в себя уроки по обращению с бронированным автомобилем. В частности, в его рамках водителей познакомят с основами физики и техники вождения, расскажут о способах защиты пассажиров в экстренных ситуациях, научат вести себя во время настоящего взрыва и различным маневрам, в том числе полицейскому, который часто используют в фильмах и сценах погони.

Второй курс является продолжением первого и направлен на развитие навыков, приобретенных ранее. Он включает в себя обучение водителей езде под огнем и разыгрывание сценариев ночных засад.

Известно, что автошкола расположена на заброшенной взлетно-посадочной полосе под Берлином. Обучение планируют проводить на бронированных BMW 7 Series, i7 Protection и BMW X5 Protection VR6, которые весят на тонну больше, чем обычные. Цены на курсы пока недоступны.