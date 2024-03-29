Кроссовер Omoda C5 подешевел благодаря новой комплектации

Сейчас россиянам доступы пять комплектаций вседорожника, из которых базовой является Joy стоимостью 1 999 900 рублей. Но уже скоро появится новый вариант под названием Fun: как уверяет российский офис «Омоды», он будет дешевле, чем исполнение Joy.

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Логично предположить, что бюджетный вариант будет оснащаться 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с., вариатором и передним приводом. Но все подробности, включая стоимость комплектации Fun, компания Omoda обещает раскрыть перед стартом продаж, который запланирован на апрель.

Кстати, некоторое время назад для Omoda C5 начали предлагать спецверию под названием «Чёрный бриллиант»: по сравнению со стандартной машиной Black Diamond выглядит более солидно. И редакция Quto.ru решила протестировать новинку, притом — в очень непростых дорожных условиях.

А ещё Omoda уточнила сроки начала продаж электрического кроссовера E5. Китайский производитель планировал запустить модель на российском рынке до концеа 2023 года, позднее сроки сдвинулись на первый квартал 2024-го, теперь же выяснилось, новинка доберётся до дилерских центров не ранее апреля.