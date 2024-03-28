Водителей в Москве предупредили об ошибке ценой 5000 рублей

На столичных газонах совсем скоро начнут пробиваться первые ростки, однако для водителей это чревато риском получить штраф 5000 рублей. Именно столько придется заплатить рядовому автомобилисту, если он бросит свою "ласточку" на траве, в кустах или других зеленых насаждениях. Причем совсем необязательно заезжать на газон всей машиной - для штрафа хватит и одного колеса на голой земле. Водителей об этом предупредил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

© Российская Газета

"Призываем не оставлять транспорт на газонах, на земле и вблизи деревьев, это вредит экологии столицы. Автомобилистам нужно помнить, что штраф выписывают за размещение машины на всех зеленых насаждениях города - это не только трава, но и любые растения", - отметил он.

В этом году инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выявили уже семь тысяч случаев парковки на газоне - да, за это штрафуют даже зимой. Но летом число штрафов традиционно возрастает, причем во многом благодаря самим москвичам - если зимой многие мирятся с брошенными на снегу машинами, то с наступлением тепла смотреть на уничтоженную колесами траву уже не готовы. А потому жалуются.

Синоптик назвал дату смены резины в Москве

При этом водители часто не понимают границ нарушения. Многие думают так: если нет травы, нет и газона. А потому заеду на этот пятачок земли, проблем не будет. Но травы там, с высокой долей вероятности, нет как раз из-за таких же автомобилистов. И для штрафа отсутствие зелени не помеха.

В столичном департаменте транспорта даже собрали самые распространенные ошибки водителей, которые обходятся им в 5000 рублей. Во-первых, нельзя парковаться с наездом на бордюрный камень. Бордюром обычно отделены как раз зеленые насаждения. Кстати, если заехать одним колесом на тротуар, то за это тоже можно получить штраф. Нельзя съезжать с дороги при парковке вблизи парков - даже если вы слегка согнали машину с асфальта на землю, то это уже парковка на газоне. Из-за таких действий колеса машин разносят грязь и пыльцу растений - последнее, кстати, ухудшает состояние аллергиков.

Оставлять авто рядом с деревьями и кустарниками тоже не стоит - это вредит их корневой системе. Парковка на уже поврежденных газонах, конечно, тоже под запретом. Даже если другие машины уже перемесили траву с почвой и превратили газон с грязное месиво - заезжать туда не надо. Как минимум вы испачкаете машину и развезете грязь по всей округе, как максимум получите штраф. Наконец, заезжать на газон нельзя даже одним колесом - и этого будет достаточно для фиксации нарушения.

Штраф за парковку на газоне в Москве назначают по статье 8.25 столичного Кодекса об административных правонарушениях. И 5000 рублей там самое скромное наказание - для рядовых граждан. Должностным лицам, то есть тем же служебным водителям, грозит уже 30 000 рублей, а юридическим лицам - 300 000. Поэтому компании в Москве просто заклинают своих водителей на пушечный выстрел не подъезжать к газонам и другим зеленым насаждениям. Обычным автомобилистам тоже стоит взять это за правило - в городе нужно оставлять машину на асфальте или другом твердом покрытии.