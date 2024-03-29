В Госдуме предложили наказывать пассажиров пьяных водителей

В России задумались о необходимости наказания граждан, которые садятся в машины к нетрезвым автомобилистам. Как сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, соответствующий законопроект уже находится в работе.

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«В Японии, если пассажир сел в машину вместе с пьяным водителем, и произошло ДТП или было совершено другое преступление, ответственность несут оба», — отметил политик.

По его мнению, подобная норма нужна и в нашей стране.

«Я же считаю, если человек сидит рядом с пьяницей за рулем, он должен отвечать», — заявил Хамзаев.

К слову, ранее депутат Нилов призвал разрешить тонировку передних стёкол машин. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект, который позволит водителям наносить на передние боковые стёкла своих автомобилей тёмную плёнку. Документ уже направлен на рассмотрение правительства для получения отзыва.

В Челябинске пьяный пассажир подрался с водителем

Тем временем глава ГИБДД запретил штрафовать за езду без госномеров. Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников постановил, что гаишники при патрулировании улиц не могут наказывать водителей за езду на автомобилях без госномеров. Речь идёт о ситуациях, когда граждане не зарегистрировали транспортное средство после покупки в установленный законом 10-дневный срок.