С конвейера завода Hyundai в Петербурге в 2024 году сойдут 25 тысяч авто

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что бывшие автозаводы Hyundai и Toyota в Петербурге пойдут по пути максимальной локализации. Об этом сообщает телеканал «78».

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Он подчеркнул, что будет налажено новое производство, а также будет держаться курс на внедрение отечественных технологий с привлечением российских конструкторов и поставщиков.

По словам губернатора, в 2024 году с конвейера «Автозавода Санкт-Петербург» (бывший завод южнокорейской Hyundai) сойдут 25 тыс. кроссоверов.

До этого стало известно, что бывший автомобильный завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге переименован в «Автомобильный завод АГР».

Генеральным директором «Автомобильный завод АГР» является Алексей Калицев. Ранее он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen.

Завод Hyundai в России начал выпуск автомобилей в 2010 году, его производственные мощности — 200 тыс. машин в год. В марте 2022 года предприятие приостановило работу. До приостановки там изготавливали автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio X.