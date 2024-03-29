Toyota 4Runner готовится к смене поколения

По предварительным данным, японская марка представит свой следующий SUV, предназначенный для американского рынка, в течение ближайших нескольких недель.

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Компания Toyota выпускает среднеразмерный внедорожник 4Runner с 1984 года, за прошедшее время он успел четырежды сменить генерацию, при этом модель актуального пятого поколения появилась ещё в 2009-м. SUV пережил «подтяжку лица» в 2013-м, затем последовала череда «лёгких» обновлений, а в 2022-м появилось юбилейное исполнение 40th Anniversary. Теперь, спустя 15 лет, производитель занимается разработкой 4Runner шестого поколения.

Отметим, продажи нынешней модели на основном для неё рынке, в США, снижаются пару лет подряд. Согласно данным сайта Goodcarbadcar, по итогам прошлого года американские дилеры реализовали 109 951 шт., что примерно на 9% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в пиковом для внедорожника 2021-м 4Runner разошёлся тиражом в 144 696 экземпляров.

В компании официально не назвали дату презентации новинки, однако ожидается, что следующий Toyota 4Runner дебютирует в течение ближайших нескольких недель. Японский производитель пока что анонсировал будущий внедорожник с помощью лишь одного не очень информативного тизера: на нём видна лишь часть кормы автомобиля.

Судя по снимку, модель новой генерации получит серебристую нижнюю часть бампера с интегрированными светоотражателями и задними датчиками парковки. Также у внедорожника, вероятно, будет иное оформление кормы, которая может получить ряд общих черт с представленным в прошлом году Toyota Land Cruiser (на некоторых рынках – Land Cruiser Prado). Кстати, судя по всему, от него же новинка получит и яркий синий оттенок для окраса кузова.

Ещё у автомобиля на фотографии название модели расположено ниже – не над местом для автономера, а под ним. Судя по частично видимому левому фонарю, у Toyota 4Runner шестого поколения будет иная оптика на корме. Кроме того, автомобиль получит иначе оформленную ручку на багажной двери.

Ожидается, что в основу нового рамного внедорожника ляжет модульная платформа TNGA-F, которую он разделит с другими моделями Toyota на американском рынке – уже упомянутым Land Cruiser, а также Tacoma и Sequoia. Ожидается, что у следующего 4Runner будет складной третий ряд сидений, а габариты останутся примерно прежними (у актуального внедорожника длина равна 4823 мм, ширина – 1925 мм, а высота – 1816 мм).

По предварительным сведениям, следующий Toyota 4Runner оснастят четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,4 литра. Ожидается, что его отдача составит 282 л.с., а максимальный крутящий момент будет равен 429 Нм.

Каким окажется ценник новинки, которой, скорее всего, присвоят 2025 модельный год, пока неизвестно. Стартовый вариант актуального внедорожника в США стоит не менее 40 155 долларов.